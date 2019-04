L'associazione per Lammari vi aspetta con le domeniche di "Soffitte in Piazza"

sabato, 13 aprile 2019, 23:17

Si terrà domenica 14 aprile dalle ore 9 alle ore 19 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini - in caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Con questa manifestazione, l'associazione Per Lammari vuole diffondere l'esperienza del riciclo degli oggetti inutilizzati come valore da coltivare nei cittadini, creando così un'occasione di scambio e/o vendita, vuole sviluppare una sensibilità del 'recupero', abituati come siamo a gettare via un oggetto appena questo è superato... non aspettando neanche che sia rotto e pertanto potete trovare delle ghiotte occasioni.

Evitare gli sprechi, attraverso il riutilizzo, significa valorizzare il "buon uso" dei materiali e degli oggetti egenerare meno rifiuti.

Questo è il messaggio che l'Associazione Per Lammari intende divulgare tra i cittadini.

Vi aspettiamo numerosi

Per informazioni:

soffitteinpiazza@libero.it

soffitteinpiazza@gmail.com

telefono o whatapp 3663663954

Chi vuole rimanere informato sulle ns. iniziative può seguirci cliccando Mi piace sulla ns. pagina facebook:http://www.facebook.com/pages/Soffitte-in-Piazza-Associazione-per-Lammari/247588565294592