L'associazione "Sinistra con" ricorda Enrico Berlinguer: nel circolo di Piazza San Francesco la presentazione del libro di Cressati e Siliani

venerdì, 5 aprile 2019, 16:53

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme, e non solo uno per uno".

La frase di Enrico Berlinguer è scelta dall'associazione "Sinistra con", per ricordare il grande leader della sinistra italiana. E il gruppo organizza un appuntamento, per ripercorrere il suo impegno. L'occasione è la presentazione del libro "Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente", di Susanna Cressati e Simone Siliani: l'iniziativa è in programma mercoledì 10 aprile, alle ore 21, nella sede del circolo di Piazza San Francesco, nel Centro storico di Lucca. Ad introdurre sarà Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Tambellini; sarà poi Valeria Giglioli a confrontarsi direttamente con gli autori.

"Enrico Berlinguer occupa una posizione di assoluto rilievo nella storia della sinistra italiana ed europea – ricorda il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci – Il libro di Cressati e Siliani ne racconta la vicenda umana, le idee, le opere, i progetti, con l'obiettivo di capire se in essi vi siano spunti utili per ripensare e riformare la politica oggi. Attraverso una serie di capitoli tematici si delinea un ritratto inedito e appassionato del leader comunista più amato, che portò il Pci al picco massimo di consenso. Il saggio è arricchito da contributi e interviste a personalità della vita politica e culturale italiana, invitate dagli autori a misurarsi con le parole chiave lasciate in eredità da Berlinguer: la democrazia come valore universale, l'austerità come leva del cambiamento, la questione morale come priorità politica, la pace mondiale. E poi il rapporto con il mondo cattolico, l'Europa, i movimenti, l'ambiente, le nuove tecnologie. Non ultimo, il tema della felicità e dei diritti individuali. Le parole di Berlinguer, riportate in ampli stralci, contengono intuizioni a volte profetiche, lampi, segnali, in certi casi anche contraddittori; ma soprattutto testimoniano la fedeltà ai propri ideali e la determinazione di impegnare la vita per la costruzione di una società più libera, più umana, più giusta".