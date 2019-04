Lega: "Capannori, comune famoso per insicurezza"

martedì, 9 aprile 2019, 09:01

Marcella Maniglia (Lega) interviene ancora una volta in merito al problema sicurezza nel comune di Capannori: "Sono sempre maggiori - esordisce - i casi di violenza nei confronti di soggetti, evidentemente indifesi, da parte di delinquenti, nostrani o acquisiti poco importa in questo frangente".



"La cronaca nera locale - spiega - è particolarmente ricca di casi di aggressione, scippo, violazione di domicilio ecc, soprattutto nel comune di Capannori dove i carabinieri fanno immensi sacrifici per garantire sicurezza e ordine pubblico, ma il loro prezioso contributo non è sufficiente dal momento che, l'amministrazione attuale targata PD, non ha mai preso misure precauzionali o predisposto interventi mirati, al fine di difendere i propri cittadini. Abbiamo scelto Salvadore Bartolomei come nostro candidato a sindaco non a caso, bensì perché lui, oltre alle tante qualità che caratterizzano la sua figura umana e politica, concorda con noi circa le misure da adottare e che, egli stesso, ha riassunto in: - potenziamento del numero di agenti di polizia municipale -Istituzione della figura del vigile di quartiere; - azione notturna degli agenti sul territorio; - potenziamento degli impianti di videosorveglianza pubblica e sconti/rimborsi per i privati che disporranno di tali strumenti nelle proprie abitazioni; - revisione totale del sistema di illuminazione pubblica, attualmente fatiscente ed alto splendente".



"Come Lega - conclude - ci siamo ispirati al sindaco di New York, Rudolph Giuliani, per lanciare in questo ultimo fine settimana un'iniziativa chiamata Tolleranza Zero e che, come dice lo stesso nome, punta a stabilire maggiore disciplina in diversi campi, dal pagamento del biglietto sull'autobus fino allo sgombero dei campi nomadi abusivi, attraverso protocolli d'intesa tra regione e comuni. Capannori aderirà a tale progetto appena l'attuale giunta andrà a casa."