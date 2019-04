Lions Club Lucca Le Mura, un concerto per raccogliere fondi per l’istituto Boccherini

giovedì, 11 aprile 2019, 10:16

Un concerto ispirato alle colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Moricone. Questa la serata, in programma per martedì 16 aprile alle 21, organizzata dal Lions Club Lucca le Mura a Teatro del Giglio per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di strumenti musicali per gli studenti dell’Istituto musicale L. Boccherini.

Ad eseguire i pezzi, di E. Morricone, J. W. Williams, H. Zimmer, A. Clayton e L.

Mullen, N. Rota, un enseble di ottoni e percussioni, dell’Istituto superiore di studi musicali L. Boccherini, diretto dal maestro Donato De Sena con Omar Tomasoni come solista.

Il maestro Tomasoni suonerà la tromba di Michele Lacerenza – "la tromba di Morricone" – a trent'anni dalla scomparsa del celebre trombettista.

I biglietti, al costo di 15 euro in platea, 12 nel resto del teatro e 3 per gli studenti di conservatorio e licei musicali, permetteranno di raccogliere fondi, da devolvere all’istituto, con cui acquistare strumenti musicali per gli studenti.