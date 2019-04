Lucca: una città viva a cavallo tra tradizione e innovazione

martedì, 9 aprile 2019, 16:28

Grande affluenza partecipativa per il primo evento targato cult.ora, Associazione Culturale fondata da Linnea Malberg, Andrea Dovichi, Claudio Gabrielli e Christian Soriani. “E’ stata un'iniziativa importante che ha visto la presenza di tanti operatori culturali, economici e del turismo del nostro territorio. Sono emerse chiaramente le potenzialità che la città ha, la necessità di luoghi di discussione e di incontro per raccontarsi, conoscersi, discutere, fare sistema - parola abusata ma spesso è stata proprio la chiave del successo delle grandi manifestazioni che ci sono in città. In sostanza, buona la prima, sperando non sia l'ultima”. Così l’Assessore Valentina Mercanti ha commentato a margine del primo evento organizzato dalla neonata Associazione Culturale cult.ora “Lucca 360° - un incontro tra Arte, Storia, Saperi e Sapori locali” che ha avuto luogo venerdì 5 aprile 2019 nelle sale dello storico Palazzo Tucci a Lucca. L’evento, introdotto da Debora Pioli e sapientemente moderato da Luciano Luciani e Sandra Tedeschi, “è stato un grande lavoro di team che non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’impegno di tutti i nostri partner” come l’agenzia di viaggi Par-Easy Travel in via Dante Alighieri 165 in zona Arancio, La Biadina di Tista - Farmacia Ugo Novelli in via Sarzanese 1821 a Ponte San Pietro e la Soc.Agricola Colle delle 100 Bottiglie. Durante la serata è emerso fortemente il concetto che “le potenzialità manifestate, pur fondandosi sulla tradizione, strizzano l'occhio alla modernità e al futuro” - come sostenuto da Stefano Landucci di Biadina di Tista - e che solo muovendosi in sinergia è possibile “presentare al mondo Lucca come è: una città viva, con tantissime occasioni per respirare la tradizione in abiti moderni”. Buona la prima, quindi. E adesso quali saranno i prossimi passi? “Siamo molto soddisfatti di questo primo evento e non vediamo l’ora di svelarvi i prossimi progetti ai quali stiamo lavorando e che abbiamo in serbo per questa stagione. Non saranno solamente eventi ma avranno tutti un fil rouge comune: promuovere Lucca, a 360 gradi”.

All’evento hanno collaborato Plaza Ristorante Bar - Fabio Bernicchi Latteria del Carlo - Simone Del Carlo Pasticceria Regina - Stefano Montan Colle delle 100 Bottiglie - Roberto Nannini La Biadina di Tista / Farmacia Ugo Novelli - Stefano Landucci e Dott. Ingrosso Salvatore Franklin '33 - Tommaso Blandi e Marco Macelloni Emotion Bar - Stefano Pera Le tenute di Badia - Matteo e Romano Romani Birrifcio Birroir - Sara Pacini, Marco Gonzadi e Gabriele Lorenzi Caseificio Marovelli - Romina Marovelli Villatrentuno, Borse artigianali su misura- Emilia Poli Vibrisse, Gioielli fatti a mano - Ilaria Peranzi Jellyfish Glass Art - Daniela Forti (mostra permanente).