Martedì il Museo Rossonero resta aperto dalle 21 alle 23

Altre notizie brevi

venerdì, 19 aprile 2019, 15:03

Anche quest'anno sarà possibile per gli studenti lucchesi accedere ai contributi per il diritto allo studio.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:59

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (giovedì) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale del Pd Alberto Paradisi, con il quale si chiede all'amministrazione comunale di attivarsi per la realizzazione di un sottopasso carrabile in corrispondenza dell'incrocio tra via del Casalino e via Domenico Chelini...

venerdì, 19 aprile 2019, 14:15

«Stop ai cellulari a scuola e avanti con percorsi formativi sull'educazione digitale condivisi anche con le famiglie: è l'ABC per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per sottrarre i nostri ragazzi alla rete di blackout challenge come la famigerata Blue Whale.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:05

Domani, sabato 20 aprile, alle ore 11 sarà inaugurata, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, nella frazione di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, una nuova strada cittadina dedicata alla memoria del medico condotto Gino Guidoni.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:01

In vista delle elezioni del prossimo 26 maggio, chi ha effettuato un cambio di residenza oppure un cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, può ritirare la nuova tessera o l'adesivo da mettere su quella già in possesso, presso l'Ufficio Messi, possibilmente concordando un appuntamento ai numeri 0583/428347 o 428382.

venerdì, 19 aprile 2019, 10:38

A Pasqua, sempre meno agnelli sulle tavole toscane. Il calo è già stato stimato intorno al 15%.

venerdì, 19 aprile 2019, 09:20

C'è tempo fino alle 12 del 3 maggio per segnalare la richiesta di eventuale intervento alla seduta di consiglio comunale dedicato al futuro di Lucca.

giovedì, 18 aprile 2019, 18:03

Domani, venerdì 19 aprile, alle 11.30 in Sala degli Specchi (Palazzo Orsetti) verrà firmato il protocollo di intesa "Lucca per il lavoro".

giovedì, 18 aprile 2019, 17:22

Sono passati ormai cinque anni da quando Francesco Giuntoli è morto, e la Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” come ogni anno vuole ricordare quel giorno tragico in cui uno dei suoi soci fondatori è venuto improvvisamente a mancare, con un momento di convivialità alla Casa del Popolo di...

giovedì, 18 aprile 2019, 14:52

«La strada mi pare tracciata e anche bene. Dopo i finanziamenti che hanno reso possibile la realizzazione del Parco Urbano nel quartiere di Sant'Anna a Lucca, la Regione "premia" le capacità progettuali anche di Capannori che può passare ora alla realizzazione concreta e dare avvio al Progetto CAPA-CITY che riqualificherà...