Montemagni (Lega): "Lucca, ultraottantenne deve aspettare dicembre per fare un ecocardiogramma"

martedì, 30 aprile 2019, 12:05

"Come al solito - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la pesante scure delle famigerate liste d'attesa in sanità finisce per colpire inevitabilmente i cittadini e se a subirne le conseguenze sono gli anziani, ciò è ancora più insopportabile."



"La storia dell'ultraottantenne lucchese - prosegue il consigliere - che si deve sottoporre ad un ecocardiogramma al San Luca, trovando il primo posto disponibile solo a dicembre, è, dunque, l'ennesimo, triste emblema di quella che è, appunto, una disastrata assistenza sanitaria nella nostra regione."



"Ma come - precisa l'esponente leghista - la Regione non aveva lanciato in pompa magna un'apposita campagna strategica per eliminare le odiose attese per visite ed esami?"



"Se questi sono i risultati - conclude Elisa Montemagni - allora, forse, Saccardi ed affini, facevano più bella figura nell'ammettere la propria totale incompetenza in materia; d'altronde, i fatti parlano chiaro!"