Nati per Leggere, i lettori raccontano storie ai bambini

Altre notizie brevi

venerdì, 5 aprile 2019, 09:02

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato avvertito ieri sera, alle 23.09, a Capannori. Il sisma ha avuto una profondità di 8 chilometri ed epicentro a Paganico. Non risultano danni a cose o a persone.

giovedì, 4 aprile 2019, 19:59

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli".Martedì 9 aprile alle 21,15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca si terrà un incontro dal titolo "Introduzione all'assaggio dell'olio extra-vergine di oliva" con relatore il Dottor Alberto Tessa,...

giovedì, 4 aprile 2019, 16:54

«I Consorzi di Bonifica rappresentano un'importante istituzione per gli interventi sul territorio, in particolar modo quelli relativi alla sicurezza idraulica, l'irrigazione, opere urbanistiche e tutela del patrimonio ambientale e agricolo, proprio per questo è importante una forte partecipazione dei cittadini alle elezioni consortili che si svolgeranno oggi e domani» a...

giovedì, 4 aprile 2019, 16:10

"Amiche e amici è ormai noto che da un po’ di tempo mi sono avvicinato al partito della lega ,con cui ho iniziato un discorso di collaborazione in vista della scadenza elettorale tra cui quella delle comunali di Capannori .Ho deciso di impegnarmi in questa competizione perché ritengo opportuno darmi...

giovedì, 4 aprile 2019, 15:16

Nuovo appuntamento con la musica di Animando nel calendario de Il Settecento musicale a Lucca. Domani (5 aprile) alle 21, nella sala Tobino di Palazzo Ducale,un concerto tutto dedicato all'arte del quartetto. Tornano a esibirsi sulla scena lucchese gli Archos Quartet, vincitori nel 2017 del premio Adolfo Betti per la...

giovedì, 4 aprile 2019, 14:11

Il cittadino potrà pagare comodamente da casa o dovunque si trovi, attraverso i propri dispositivi mobili come smartphone o tablet, tutti i servizi comunali senza doversi recare in Municipio. Un cambio di passo a tutto vantaggio dell'utente che sigla un altro punto del mandato amministrativo del Sindaco Vittorio Fantozzi.

giovedì, 4 aprile 2019, 14:07

Ancora grande musica al Caffè delle Mura. Domani sera (venerdì 5 aprile), ospite del ciclo "Musica al Caffè", sarà infatti il Desideri-Gaddi Quartet, composto da Fabrizio Desideri (clarinetto e sax soprano), Piero Gaddi (pianoforte), Filippo Pedol (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria).Il quartetto nasce dal lungo sodalizio musicale tra i due...

giovedì, 4 aprile 2019, 13:25

"Qui siamo all'emergenza ungulati e quindi chiediamo alle istituzioni e in primo luogo alla Regione di muoversi per risolverla o dovremmo dire addio a molte imprese e a molti posti di lavoro" l'allarme lanciato da Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana, a margine dell'incontro "Coltiviamo l'Appennino centrale: risorse e...

giovedì, 4 aprile 2019, 13:17

Ai nastri di partenza la terza edizione del contest musicale made in Capannori 'Artémica musica dentro 2019' realizzato dal Comune per promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di musicisti emergenti mettendo loro a disposizione spazi adeguati dove esibirsi.

giovedì, 4 aprile 2019, 12:34

"Non possiamo che condividere pienamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la lucida analisi del dottor Quiriconi che lancia un preciso allarme sul fatto che, nel giro di pochi anni, le famiglie lucchesi potrebbero trovarsi in chiara difficoltà nel reperire il classico medico di famiglia,...