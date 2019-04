PC: "No alla concessione del Foro Boario ai fascisti del terzo millennio"

Altre notizie brevi

sabato, 27 aprile 2019, 08:47

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene in merito all'incrocio pericoloso di Marlia. "Ancora una volta - dichiara - spot elettorali. Già tre anni fa l'ex assessore Bove del comune di Capannori, insieme a Celestino Marchini del comune di Lucca e i consiglieri comunali Pieretti e del Chiaro, sbandieravano...

venerdì, 26 aprile 2019, 22:00

Il 5 maggio alle ore 10.30 presso il Cinema Teatro Artè di Capannori si terrà l'incontro con Magdi Cristiano Allam (nato Magdi Allam) giornalista, politico e scrittore egiziano naturalizzato italiano.

venerdì, 26 aprile 2019, 12:17

Rifondazione Comunista (Federazione di Lucca) interviene in merito alla concessione del Foro Boario da parte del comune di Lucca per l'iniziativa del decennale di Casapound.

venerdì, 26 aprile 2019, 11:30

Anche 8 cocktail bar di Lucca e provincia finiscono nella top 70 di “Toscana da Bere”: si tratta – in ordine rigorosamente alfabetico – di Bar Avio, B’Art, Cobra e Filippo a Pietrasanta, del Franklin ’33 a Lucca, del Garnish a Viareggio, del Sakay a Lido di Camaiore e del...

venerdì, 26 aprile 2019, 11:24

Martedì 30 aprile alle 21 in prima convocazione e alle 21.30 in seconda convocazione è fissata l'assemblea ordinaria della Croce Verde di Porcari nella sede sociale di via Romana Est 71/A.

venerdì, 26 aprile 2019, 11:14

L'evento, in collaborazione con l'amministrazione comunale lucchese e la Casa Editrice Betti, mira a valorizzare la Via Francigena attraverso la letteratura. Ecco quindi la presentazione anche a Lucca del premio letterario "Intanto parto...racconti e parole in cammino", nella giornata di sabato 4 maggio:

venerdì, 26 aprile 2019, 11:02

In occasione del 31° Salone del Collezionismo “ LUCCA 2019” il Circolo Filatelico Numismatico del Dopolavoro Ferroviario di Lucca porrà a disposizione un Servizio Filatelico Temporaneo dedicato alla locomotiva a vapore GR 640 FS chiamata affettuosamente “La Signorina“.

venerdì, 26 aprile 2019, 00:34

Il docufilm “Italia addio, non tornerò” di Barbara Pavarotti sarà trasmesso su FOCUS, il canale dei documentari di Mediaset, canale 35, nei seguenti orari:

mercoledì, 24 aprile 2019, 23:36

Codice rosso per dinamica a Massarosa in via Casavecchia a Bozzano. Un giovane di 24 anni alla guida di uno scooter è caduto ed è finito contro un'auto.Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed un trauma agli arti ed è stato accompagnato all'ospedale Versilia in codice rosso per dinamica.

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:46

Da mercoledì primo maggio il dottor Tommaso Jacopo Andrea Centoni sarà iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia (Aft Lucca Ovest) con ambulatorio principale a San Donato (via delle tagliate, 217) e quello secondario a Lucca (via del moro, 9).