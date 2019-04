Pietrasanta e Camaiore: nei prossimi giorni lavori Enel per potenziamento rete elettrica

lunedì, 1 aprile 2019, 17:09

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che da domani a venerdì 5 aprile effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su porzioni circoscritte di rete elettrica a Pietrasanta e a Camaiore.

In tutte le circostanze i tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, attraverso l’installazione di nuove apparecchiature elettriche e lo spostamento di alcune prese per un migliore inserimento nel contesto urbano, ed eseguiranno anche nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata nelle aree coinvolte dagli interventi.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a gruppi ristretti di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di porzioni più estese di territorio.

Questo il dettaglio dei lavori:

- Pietrasanta, martedì 2 aprile, dalle ore 9:00 alle 14:00, alcuni civici di via Traversagna, via Ponte nuovo, via Fornacione, via Pagliaio.

- Camaiore (Lido), giovedì 4 aprile, dalle ore 9:00 alle 14:00, pochi civici di via del Secco, via Aurelia, via del Paduletto, via Poggio, via Canova, della Chiesa, via Sant’Antonio da Padova, via Torricelli, piazza Immacolata, via Gronda, via Mantova, via Franceschi, via Fermi,

- Camaiore, giovedì 4 aprile, dalle ore 9:00 alle 14:00, pochi civici di via delle Bocchette e via Sarzanese.

- Pietrasanta, venerdì 5 aprile, dalle ore 13:00 alle 17:00, pochi civici di via del Poggetto, via La Rocca, via Fontanella, via Santa Maria.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, gli interventi potrebbero essere rinviati.