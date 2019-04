Polizia, controlli nel week-end: un bilancio

lunedì, 29 aprile 2019, 13:08

Nel trascorso week-end, le volanti della polizia di Stato, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Firenze, hanno concentrato la loro attività nella prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti su autovettura in prossimità dei parcheggi cittadini, in ragione dell'aumento delle presenze in città.

Complessivamente sono stati controllati 110 persone e 50 veicoli e non sono stati registrati reati predatori nelle aree sottoposte a maggiore controllo. Inoltre sono stati intensificati i controlli alle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione disposte dalla competente autorità giudiziaria.