Porcari celebra il 25 aprile con una seduta straordinaria del consiglio comunale

sabato, 20 aprile 2019, 13:07

Sarà una cerimonia solenne davanti al consiglio comunale riunito in seduta straordinaria. L'amministrazione comunale ha scelto di commemorare così il 74mo anniversario della Festa della Liberazione, con una seduta aperta che si terrà martedì 23 aprile alle 18. "Abbiamo pensato - spiega la presidente, Francesca De Toffol - che questo fosse il modo migliore per celebrare una data che deve unire e non dividere".

Dopo l'inno nazionale suonato dalla filarmonica Alfredo Catalani di Porcari, sono previsti gli interventi dello storico lucchese Emanuel Pesi, del sindaco Leonardo Fornaciari e dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

"La festa della liberazione - aggiunge l'assessore alla cultura, Roberta Menchetti - non è solo il ricordo della fine della guerra, ma anche un momento per festeggiare la liberazione dalla dittatura e da un regime che si fondava sull'intolleranza e sull'uso della forza, di cui la guerra fu solo l'ultimo episodio. Dalla liberazione nacque la nostra Costituzione e la nostra Repubblica. Questo ricordiamo e festeggiamo, con particolare attenzione a ciò che avvenne nel nostro paese in quei decisivi giorni. Per questo spero che saremo tanti a ricordare. Insieme".