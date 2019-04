Posticipato il concerto pianistico di Gianni Bicchierini

Altre notizie brevi

Più semplice e immediato per i cittadini fare le segnalazioni al cantoniere di paese. Da oggi infatti è possibile contattare il servizio unico di risoluzione delle problematiche di natura tecnica del territorio comunale, istituto dall'amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra la popolazione e il Comune, inviando un messaggio Whatsapp...

Finanziato un nuovo Progetto di Innovazione Urbana (PIU). Si tratta di CAPA-CITY, presentato dal Comune di Capannori (Lu), che consentirà il miglioramento urbanistico del capoluogo comunale e delle frazioni di Tassignano e Lunata.

Giunge alla terza fase il progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) finalizzato alla caratterizzazione chimica del particolato atmosferico in Toscana e alla identificazione delle principali fonti di inquinamento. E' stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Università di Firenze per una collaborazione scientifica per la continuazione...

La Brexit rimane ancora avvolta nell'indeterminatezza. Respinto l'accordo di recesso, l'Unione europea ora attende che il Governo britannico, entro il 12 aprile prossimo, comunichi il percorso che intende seguire, in vista del suo esame. Se il Parlamento si dimostrasse ancora non in grado di esprimere una maggioranza a favore di...

«Sono pari a 139.428.568 le perdite d'esercizio con cui si chiudono i bilanci 2017 delle Aziende sanitarie toscane. In particolare il dato deriva dalla somma dei -24.355.049 milioni di perdita nella Asl Toscana Centro, dei -54.302.557 della Nord Ovest e dei -60.770.962 della Sud Est.

E' stata inaugurata questa mattina al Museo Athena di Capannori la mostra d'arte irregolare "L'Immaginario Svelato" organizzata dalla Cooperativa Sociale “La Mano Amica” di Lucca in collaborazione con l'associazione Archimede e il Comune di Capannori. Sono quadri nati da un’arte diversa, realizzati da artisti forse inconsapevoli e per questo ancora...

Nuova iniziativa della lista "Sinistra con Capannori" sui temi della cultura. "Cultura perché? Cultura per chi ?" è infatti il titolo dell'incontro che si terrà giovedi 4 aprile alle ore 21 presso la sala riunioni del comune di Capannori.

Mostra "Viaggi di Primavera" nella chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio fino al 14 di aprile in orario 16-19. Pittura, fotografia, scultura e opere di Giuseppe Dovichi, Mario Cenni, Carlo Gemignani, Vincenzo Lutri, Marco Mazzoni, Fabio Costantino, Adelindo Moriconi, Ubaldo Petronii, Alessandro Sorbera, Fabrizio Barsotti ed Eliseo Picchi.

Giovedi 4 aprile, alle 21,15 presso il circolo parrocchiale LE Vele a San Donato a Lucca, si terrà il terzo incontro con il soprano Silvia Tocchini che racconterà Tosca di Giacomo Puccini.

Il gruppo di minoranza Progetto Comunità chiede spiegazioni in merito alla sfilata del gonfalone di Montecarlo al convegno mondiale sulla famiglia di Verona.