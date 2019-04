Presidio Lucca: presentazione di Italica Sport e Avventura

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:40

Sabato 13 aprile dalle 15, nella sede di Presidio Lucca in via Orzali 266, verrà presentata l'associazione Italica Sport e Avventura.

Italica Sport e Avventura è un'associazione di promozione sportiva che raccoglie varie realtà e strutture, su tutto il territorio nazionale, unite dalla comune vocazione alla pratica dello sport dilettantistico e amatoriale: dall'escursionismo all'alpinismo, dal paracadutismo al rugby, dal calcio agli sport da combattimento, tutto trova in Italica spazio e stimoli adeguati all'insegna del motto latino «Orandum est ut sit mens sana in corpore sano» che, già in Giovenale, si fondava sulla preminenza dello spirito sul corpo.

Relatori:

Angelo Baldassarre (coordinatore Italica Sport e Avventura Puglia)

Alessio Balzanelli (coordinatore Italica Sport e Avventura Toscana)

Ospiti speciali: i pugili Giuseppe Carafa e Antonio Carafa