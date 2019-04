Prima edizione della Francigena Running: aperte le iscrizioni

Altre notizie brevi

lunedì, 1 aprile 2019, 17:24

La misteriosa natura della follia, parafrasando le parole di Mario Tobino, è il tema principale del Museo che a fine febbraio ha aperto nel palazzo dell'Ex Cavallerizza in Piazzale Verdi. 200 opere tra quadri, sculture, video e foto che hanno attraversato l'Italia da Mantova a Matera, passando per Napoli e...

lunedì, 1 aprile 2019, 17:09

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che da domani a venerdì 5 aprile effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su porzioni circoscritte di rete elettrica a Pietrasanta e a Camaiore.

lunedì, 1 aprile 2019, 16:55

Inaugura sabato 13 aprile, presso Lelò Showroom Geografie, esposizione personale dell’artista lucchese Jacopo Da San Martino. In mostra, una selezione di lavori su legno, frutto della ricerca artistica degli ultimi mesi.

lunedì, 1 aprile 2019, 15:00

Si sono appena conclusi con successo i primi tre Corsi di Alfabetizzazione per l'Età libera, organizzati dal Comune di Lucca in collaborazione con Auser Volontariato Territoriale. L'esperienza di formazione al Cred continuerà con un ultimo corso che partirà i primi di maggio e per il quale sono già aperte le iscrizioni.

lunedì, 1 aprile 2019, 14:56

Arrestato dai militari della stazione di Altopascio, nell'ambito delle attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, un cittadino straniero che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro. Dai successivi accertamenti svolti dai militari è emerso che l'uomo, un cittadino del Senegal, di 28 anni, con numerosi...

lunedì, 1 aprile 2019, 13:07

L’associazione Ville e Palazzi Lucchesi organizza un incontro, dal titolo "Diritto d'Immagine tra tutela e valorizzazione: un esempio nel sistema Ville e Palazzi Lucchesi", che si svolgerà venerdì 5 aprile alle 17 nella sala assemblea di Palazzo Bernardini.

lunedì, 1 aprile 2019, 12:09

Resterà in vigore fino a tutto il 10 aprile prossimo il divieto di accendere fuochi all'aperto.

lunedì, 1 aprile 2019, 12:00

L'amministrazione comunale sta aggiornando il programma triennale degli impianti di telefonia mobile.

lunedì, 1 aprile 2019, 11:38

Domani sera (martedì 2 aprile), a partire dalle 20, presso il Museo Rossonero, è stata organizzata un apericena rossonera "Pro Lucchese". Quanto raccolto nel corso della serata verrà destinato al supporto economico per la squadra e lo staff rossonero in questo finale di stagione.

lunedì, 1 aprile 2019, 10:49

Acque SpA comunica che, al fine di effettuare un intervento di manutenzione a un deposito della rete di distribuzione nel comune di Capannori, giovedì 4 aprile dalle ore 8.30 alle 14.30, verrà sospesa l’erogazione idrica in via dei Lazzaroni e in via di Tofori (nel tratto compreso tra i civici...