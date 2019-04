Proseguono gli incontri per promuovere una "medicina per un nuovo stile di vita"

Proseguono gli incontri per promuovere una "medicina per un nuovo stile di vita". L'iniziativa nata dall'unione della medicina di segnale (una attenta analisi degli effetti del cibo e del movimento sul nostro organismo in funzione della cura degli squilibri degli assi metabolici e della riduzione dell'uso dei farmaci ) e la terapia breve-strategica che mira a far emergere le capacità, le risorse che la persona pensa di non avere, attraverso l'uso di tecniche e di stratagemmi che sbloccano quei comportamenti ripetitivi ed ossessivi disfunzionali al conseguimento ed al mantenimento del benessere fisico e psicologico.

Negli ultimi 40 anni nelle scienze della salute e della mente è emerso un nuovo paradigma che non vede più il corpo separato dalla mente, bensì l'essere umano come un sistema in cui i vari organi e sistemi (psichico, neurologico, immunologico ed endocrino) comunicano fra loro in senso bidirezionale grazie a sostante chimiche informazionali: gli ormoni, i neurotrasmettitori ed i peptidi. Per orientarsi all'interno di queste relazioni è diventato centrale il concetto di stress, una reazione importante che coinvolge tutti gli apparati del corpo. Di tutto ciò discuteranno il dott. Guido Marini, medico gastroenterologo, vicepresidente dell'associazione italiana medici di segnale e coordinatore per la Toscana della dieta Gift e la dott.ssa Emanuela Giannotti psicologo-psicoterapeuta specializzata in Terapia Breve Strategica nell'incontro, ad ingresso gratuito, di venerdì 12 aprile alle ore 17 che si svolgerà a Lucca presso l'Agorà in piazza dei Servi.

(Per informazioni cell. 347 7705359 www.terapiabrevestrategicalucca.it)