Rinnovo cariche sociali per l'associazione culturale "Cesare Viviani"

giovedì, 4 aprile 2019, 11:11

Ieri, mercoledì 3 aprile, nella sede dell'Associazione Culturale "Cesare Viviani" si è svolta l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi sociali. Sono stati riconfermati ad unanimità consiglieri che dureranno in carica fino al 2023 i sig.ri: Angela Riviello, Francesco Nolli, Andreina Manfredini, Daniele Marchi, Fiorella Defons, Andreina Manfredini, Martino De Vita.Il CD, a sua volta ha riconfermato, sempre ad unanimità, Martino De Vita presidente dell'associazione Viviani e Andreina Manfredini vice presidente. I neo eletti ringraziano per la rinnovata fiducia tutti i soci, promettendo sempre più un maggior impegno per gli anni a seguire.