Saranno 32 i giovani volontari del servizio civile al Comune di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 aprile 2019, 23:36

Codice rosso per dinamica a Massarosa in via Casavecchia a Bozzano. Un giovane di 24 anni alla guida di uno scooter è caduto ed è finito contro un'auto.Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed un trauma agli arti ed è stato accompagnato all'ospedale Versilia in codice rosso per dinamica.

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:46

Da mercoledì primo maggio il dottor Tommaso Jacopo Andrea Centoni sarà iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia (Aft Lucca Ovest) con ambulatorio principale a San Donato (via delle tagliate, 217) e quello secondario a Lucca (via del moro, 9).

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:12

Riparte Le Rinascenze, seconda edizione del fortunato format proposto al suo debutto lo scorso anno nel suggestivo parco della Villa Reale di Marlia. Stessa location per la manifestazione che lascia immutata l’atmosfera di aggregazione e divertimento ma aggiunge delle novità per quanto riguarda gli allestimenti, i laboratori e le esclusive...

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:32

Flam e Opera del Duomo sono lieti di presentare per domenica 28 aprile alle ore 21 un importantissimo appuntamento musicale presso la Cattedrale di San Martino. La Corale “Domenico Savio” di Livorno (il coro della cattedrale di Livorno) assieme all’omonima orchestra, presenterà un programma dedicato alla musica contemporanea col titolo...

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:05

In occasione del “ponte” per la festività del 25 aprile alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico. In particolare venerdì 26 aprile rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano...

mercoledì, 24 aprile 2019, 10:43

Venerdì 26 aprile alle 21 il sindaco e l'assessore al traffico del comune di Lucca, insieme all'assessore ai lavori pubblici di Capannori, incontrano i cittadini di Antraccoli alla scuola elementare di via Paladini.

martedì, 23 aprile 2019, 16:48

Venerdì 26 aprile dalle ore 20,30 Capannori riceve la visita di Fabio Massimo Castaldo, portavoce parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle.

martedì, 23 aprile 2019, 12:59

Il Presidio Forza Nuova di Lucca è lieto di presentare, nel pomeriggio di giovedì 25 aprile, dalle ore 16:00 in poi, il terzo ed ultimo capitolo della trilogia, edita da Edizioni Ritter, di Riccardo Tennenini: "Oltre il capitalismo - Verso l'alternativa della green economy"Relatore: Riccardo Tennenini, autore del libro Presidio...

martedì, 23 aprile 2019, 12:32

"Ho visto Sergio Giannelli per l'ultima volta il 3 marzo quando anche lui, come tanti, è venuto nel Circolo di piazza S.Francesco per contribuire alla scelta del nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico". Così Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Partito Democratico."A mio avviso - continua - "contribuire"...

martedì, 23 aprile 2019, 11:38

Per favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi alle attività estive, che si svolgeranno nel periodo dal 17 giugno al 31 agosto, l'amministrazione comunale mette a disposizione dei voucher, agevolazioni economiche che saranno spendibili dalle famiglie presso i soggetti inseriti nell'elenco comunale degli organizzatori e gestori delle attività, che è...