Scossa di terremoto a Capannori

Altre notizie brevi

domenica, 21 aprile 2019, 09:43

Lutto in casa Troysi per la morte della mamma di Michelangelo Troisi, direttore della scuola di tennis Al Poggio. Irene Renna aveva 86 anni. A Michelangelo e alla sorella Annamaria le condoglianze di tutta la redazione de La Gazzetta di Lucca. I funerali si sono svolti il 19 aprile.

domenica, 21 aprile 2019, 09:34

Il Popolo della Famiglia di Lucca ha presentato oggi il programma su cui chiede il voto della cittadinanza alle prossime europee del 26 maggio. Il presidente nazionale del PdF Mario Adinolfi ha spiegato: "Siamo il solo simbolo di area cattolica e popolare che è riuscito a fare la doppietta elezioni...

sabato, 20 aprile 2019, 13:07

Sarà una cerimonia solenne davanti al consiglio comunale riunito in seduta straordinaria. L'amministrazione comunale ha scelto di commemorare così il 74mo anniversario della Festa della Liberazione, con una seduta aperta che si terrà martedì 23 aprile alle 18.

venerdì, 19 aprile 2019, 17:40

Martedì 23 aprile, dalle ore 2 alle ore 23 resterà aperto il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.

venerdì, 19 aprile 2019, 15:03

Anche quest'anno sarà possibile per gli studenti lucchesi accedere ai contributi per il diritto allo studio.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:59

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (giovedì) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale del Pd Alberto Paradisi, con il quale si chiede all'amministrazione comunale di attivarsi per la realizzazione di un sottopasso carrabile in corrispondenza dell'incrocio tra via del Casalino e via Domenico Chelini...

venerdì, 19 aprile 2019, 14:15

«Stop ai cellulari a scuola e avanti con percorsi formativi sull'educazione digitale condivisi anche con le famiglie: è l'ABC per contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per sottrarre i nostri ragazzi alla rete di blackout challenge come la famigerata Blue Whale.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:05

Domani, sabato 20 aprile, alle ore 11 sarà inaugurata, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, nella frazione di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, una nuova strada cittadina dedicata alla memoria del medico condotto Gino Guidoni.

venerdì, 19 aprile 2019, 14:01

In vista delle elezioni del prossimo 26 maggio, chi ha effettuato un cambio di residenza oppure un cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, può ritirare la nuova tessera o l'adesivo da mettere su quella già in possesso, presso l'Ufficio Messi, possibilmente concordando un appuntamento ai numeri 0583/428347 o 428382.

venerdì, 19 aprile 2019, 10:38

A Pasqua, sempre meno agnelli sulle tavole toscane. Il calo è già stato stimato intorno al 15%.