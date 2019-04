Scrittori e diversità: ad Altopascio arriva Iulian Emil Murgoci

Altre notizie brevi

martedì, 9 aprile 2019, 18:02

Appuntamento sabato 13 aprile dalle ore 15 ad Altopascio con la quarta edizione del ”Business Innovation Festival” presso il teatro G.Puccini, Via Regina Margherita, ad Altopascio.

martedì, 9 aprile 2019, 16:28

Grande affluenza partecipativa per il primo evento targato cult.ora, Associazione Culturale fondata da Linnea Malberg, Andrea Dovichi, Claudio Gabrielli e Christian Soriani. “E’ stata un'iniziativa importante che ha visto la presenza di tanti operatori culturali, economici e del turismo del nostro territorio.

martedì, 9 aprile 2019, 16:22

Un seminario gratuito per passare dalla teoria alla pratica. Dal virtuale al reale. Perché l'intelligenza nelle fabbriche non rimanga solo "potenziale".Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica ancora una volta insieme per promuovere l'economia 4.0. Il 12 aprile 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico a Lucca si...

martedì, 9 aprile 2019, 14:56

L'amministrazione Menesini mette a disposizione 40 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico attraverso un bando che resterà aperto fino al prossimo 4 maggio, al quale possono partecipare i proprietari frontisti di vie vicinali di uso pubblico del territorio comunale.

martedì, 9 aprile 2019, 14:41

Ad annunciare il nuovo servizio il segretario della Uil Pensionati di Lucca, Guido Carignani: "Un aiuto in più per i cittadini a districarsi fra leggi e normative che si aggiunge al patronato già operativo".La segreteria territoriale della Uil pensionati di Lucca comunica che dal giorno 16 aprile alla sede di...

martedì, 9 aprile 2019, 14:07

Sono ormai molti gli ambiti in cui la presenza femminile ha sorpassato quella maschile, e le Società di Cremazione toscane non fanno eccezione: dell’originaria prevalenza di iscritti uomini non vi è infatti più traccia, segno forse di una maggiore sensibilità delle donne nei confronti di una tematica delicata e sicuramente...

martedì, 9 aprile 2019, 14:06

Domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 17 nei locali del Cred in via S.Andrea (n°33), si tiene l'incontro dedicato ad Amelia Rosselli per avvicinare il pubblico ad una delle personalità più significative della poesia del Novecento, figlia di Carlo Rosselli.

martedì, 9 aprile 2019, 12:52

Il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Simone Lunardi, comunica che giovedi 11 aprile, presso il Bad & Breakfast “Il Rio di Vorno”, via del folle Mansi 1, Vorno, incontrerà la cittadinza per esporre i punti del programma amministtativo.

martedì, 9 aprile 2019, 12:35

«Circa 6mila protesi mammarie Allergan del tipo 'ruvido' ritirate dal mercato europeo lo scorso 18 dicembre sono state erogate in Toscana negli ultimi 5 anni. A quante e quali pazienti però non si sa. E intanto il numero verde regionale del Centro di ascolto dedicato ha risposto ad appena 200 donne.

martedì, 9 aprile 2019, 09:24

Sono passati 28 anni dalla sera di quel tragico 10 aprile in cui il Moby Prince prese fuoco nella rada di Livorno e ancora una volta l'Italia con i suoi silenzi e le sue bugie si è resa complice di un'altra strage.