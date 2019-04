Serata musicale di beneficenza per il Meyer

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 aprile 2019, 14:27

E' pubblicato sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione Toscana, il bando per la rigenerazione urbana, che destina oltre 4 milioni di euro ad interventi per migliorare e innovare il tessuto urbano nelle aree interne della Toscana. L'atto di riferimento è il decreto dirigenziale n. 4439 del 21/03/2019, consultabile da oggi.

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:28

L'amministrazione comunale sta aggiornando il programma triennale degli impianti di telefonia mobile.

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:45

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e rafforzare la coesione sociale delle comunità locali attraverso il protagonismo giovanile e lo scambio intergenerazionale. Questo lo scopo del bando regionale “Giovani protagonisti per le comunità locali”, presentato oggi in conferenza stampa e promosso da Cesvot con il sostegno del Dipartimento della Gioventù...

martedì, 2 aprile 2019, 20:32

«Una buona notizia, un progetto che certamente porterà benefici importanti per Capannori e per le sue frazioni di Tassignano e Lunata. Voglio ringraziare l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli per aver mantenuto l’attenzione sul progetto CAPA-CITY presentato a suo tempo dall’amministrazione comunale di Capannori e che, in un primo momento, non era...

martedì, 2 aprile 2019, 20:15

Si informa che nei giorni di sabato 6 aprile e sabato 4 maggio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 i cittadini potranno visitare il Nido d'Infanzia "Gian Burrasca" a Micheloni, struttura autorizzata, accreditata e convenzionata per accogliere bambini da 3 a 36 mesi.

martedì, 2 aprile 2019, 17:07

Sabato 6 aprile la sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell'Istituto Storico Lucchese, in collaborazione con l'associazione La Compagnia del Cerruglio e con la Pro Loco di Montecarlo, ha organizzato una passeggiata alla scoperta delle antiche meridiane del paese. Seguirrà una breve conversazione con il ricercatore Tullio della Togna sul tema della misurazione del...

martedì, 2 aprile 2019, 16:50

Più semplice e immediato per i cittadini fare le segnalazioni al cantoniere di paese. Da oggi infatti è possibile contattare il servizio unico di risoluzione delle problematiche di natura tecnica del territorio comunale, istituto dall'amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra la popolazione e il Comune, inviando un messaggio Whatsapp...

martedì, 2 aprile 2019, 16:49

Finanziato un nuovo Progetto di Innovazione Urbana (PIU). Si tratta di CAPA-CITY, presentato dal Comune di Capannori (Lu), che consentirà il miglioramento urbanistico del capoluogo comunale e delle frazioni di Tassignano e Lunata.

martedì, 2 aprile 2019, 16:48

Giunge alla terza fase il progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) finalizzato alla caratterizzazione chimica del particolato atmosferico in Toscana e alla identificazione delle principali fonti di inquinamento. E' stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Università di Firenze per una collaborazione scientifica per la continuazione...

martedì, 2 aprile 2019, 16:47

La Brexit rimane ancora avvolta nell'indeterminatezza. Respinto l'accordo di recesso, l'Unione europea ora attende che il Governo britannico, entro il 12 aprile prossimo, comunichi il percorso che intende seguire, in vista del suo esame. Se il Parlamento si dimostrasse ancora non in grado di esprimere una maggioranza a favore di...