Sfilata del gonfalone di Montecarlo al convegno di Verona, Progetto Comunità chiede spiegazioni

martedì, 2 aprile 2019, 09:13

Il gruppo di minoranza Progetto Comunità chiede spiegazioni in merito alla sfilata del gonfalone di Montecarlo al convegno mondiale sulla famiglia di Verona.

"Brutta figura da parte dell’amministrazione di Montecarlo - attacca - che decide di portare in sfilata il gonfalone del comune al convegno sulla famiglia di Verona. La manifestazione, come tutti ben sanno, ha assunto connotazioni omofobe, sessiste ed offensive per la donna e in generale per i diritti umani. Il gruppo consigliare Progetto Comunità ha chiesto spiegazioni in merito all’accaduto. Nella seduta del consiglio comunale del 29 marzo l’amministrazione ha proposto una risoluzione con la quale ha espresso solidarietà verso gli organizzatori dell’evento in programma a Verona e già in quella occasione oltre alla minoranza anche una esponente della maggioranza si è ritenuta offesa di quanto accaduto dichiarando voto contrario".