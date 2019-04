Si presenta a Lucca "Oltre il capitalismo - Verso l'alternativa della green economy" di Riccardo Tennenini

Altre notizie brevi

martedì, 23 aprile 2019, 16:48

Venerdì 26 aprile dalle ore 20,30 Capannori riceve la visita di Fabio Massimo Castaldo, portavoce parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle.

martedì, 23 aprile 2019, 12:32

"Ho visto Sergio Giannelli per l'ultima volta il 3 marzo quando anche lui, come tanti, è venuto nel Circolo di piazza S.Francesco per contribuire alla scelta del nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico". Così Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Partito Democratico."A mio avviso - continua - "contribuire"...

martedì, 23 aprile 2019, 11:38

Per favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi alle attività estive, che si svolgeranno nel periodo dal 17 giugno al 31 agosto, l'amministrazione comunale mette a disposizione dei voucher, agevolazioni economiche che saranno spendibili dalle famiglie presso i soggetti inseriti nell'elenco comunale degli organizzatori e gestori delle attività, che è...

martedì, 23 aprile 2019, 10:52

Sono prorogati i termini per il pagamento delle bollette di Geal in scadenza oggi 23 aprile. Lo comunica la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, specificando che rispettando i tempi della nuova scadenza, non sarà addebitato alcun interesse né indennità di mora.

martedì, 23 aprile 2019, 10:39

La Basilica di S. Frediano, parrocchia del centro storico, comunica le celebrazioni nei giorni della Pasqua del Signore.

domenica, 21 aprile 2019, 22:43

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di Pasqua nella Piana. Il sisma è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo le ore 21.Il terremoto ha avuto magnitudo ML 2.0, è avvenuto a 1 chilometro a est di Capannori e ha avuto una profondità di...

domenica, 21 aprile 2019, 09:43

Lutto in casa Troysi per la morte della mamma di Michelangelo Troisi, direttore della scuola di tennis Al Poggio. Irene Renna aveva 86 anni. A Michelangelo e alla sorella Annamaria le condoglianze di tutta la redazione de La Gazzetta di Lucca. I funerali si sono svolti il 19 aprile.

domenica, 21 aprile 2019, 09:34

Il Popolo della Famiglia di Lucca ha presentato oggi il programma su cui chiede il voto della cittadinanza alle prossime europee del 26 maggio. Il presidente nazionale del PdF Mario Adinolfi ha spiegato: "Siamo il solo simbolo di area cattolica e popolare che è riuscito a fare la doppietta elezioni...

sabato, 20 aprile 2019, 13:07

Sarà una cerimonia solenne davanti al consiglio comunale riunito in seduta straordinaria. L'amministrazione comunale ha scelto di commemorare così il 74mo anniversario della Festa della Liberazione, con una seduta aperta che si terrà martedì 23 aprile alle 18.

venerdì, 19 aprile 2019, 17:40

Martedì 23 aprile, dalle ore 2 alle ore 23 resterà aperto il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.