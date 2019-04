Tonini: “Dimissioni Angelini, sciocca pretesa di Ambiente, sicurezza, sviluppo”

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:57

Vivaldo Tonini, che ha partecipato alle elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord nella sezione due della lista Insieme per il Territorio, commenta la richiesta di dimissioni del candidato Fortunato Angelini da parte della lista “Ambiente, Sicurezza, Sviluppo”.

“Ma non diciamo sciocchezze – esordisce - , Ambiente, Sicurezza, Sviluppo: ma, quali dimissioni da parte di Fortunato Angelini, eletto recentemente nell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord! Il consigliere Angelini continuerà a svolgere il suo ruolo di amministratore dell’ente forte della sua passione, della sua esperienza e della sua perseveranza nel seguire gli eventi del territorio che, da un punto di vista idraulico, il Consorzio controlla; e lo farà avvalendosi del supporto di tutti coloro che, nella lista Insieme per il Territorio e mettendo da parte le varie, e legittime, appartenenze politiche, hanno voluto partecipare alla competizione elettorale con l’obiettivo di dare al Consorzio la maggior trasparenza possibile, di dargli un valido governo, di mettere i dipendenti nella migliore condizione di lavoro, da un punto di vista operativo e, quindi, psicologico e fisico”.

“Fortunato Angelini – dichiara - era uno dei partecipanti alle elezioni e ha dato il suo contributo anche per l’esperienza accumulata nel tempo che sarà sicuramente utile a quanti, nell’assemblea o al di fuori di essa, vorranno seguire, nel tempo, le vicende del Consorzio nelle sue azioni sia amministrative sia sul territorio. All’ignoto estensore dell’articolo di Ambiente, sicurezza, sviluppo che reclama le dimissioni di Fortunato Angelini non stiamo a ricordare il positivo modo di porsi verso le maestranze e le buone azioni sviluppate nel tempo durante i dieci anni della sua presidenza; vogliamo, invece, riportarlo sulla realtà di quello che gli aforismi ci vorrebbero insegnare, realtà che può essere più o meno veritiera e, quindi, condivisibile. Quando l’ignoto scrittore dell’articolo ci ricorda che siamo ricordati per l’ultima cosa che si è fatta, vorremmo contrapporgli un concetto, a nostro modo di vedere, più profondo: nella vita, importante è quello che si lascia e non quello che si fa”.

“Bene – conclude -, se analizziamo le cose da questo punto di vista, possiamo affermare, e le carte lo confermano, che Fortunato Angelini ha lasciato in dote al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, a tutto il nostro territorio e a tutta la Regione Toscana, una cosa di sostanza: l’impianto di fitodepurazione, realizzato a San Niccolò, nel Comune di Vecchiano, dall’ex Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e che, oggi, è sito d’interesse internazionale”.