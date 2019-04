Tpl: per il 24 aprile corse bus in regime vacanziero

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 aprile 2019, 10:28

Durante le feste pasquali il Via Francigena Entry Point sarà regolarmente aperto, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

mercoledì, 17 aprile 2019, 09:09

E’ consultabile da oggi all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni il nuovo portale web che aggiorna in tempo reale gli obiettivi del programma realizzato nelle migliaia di Comuni con meno di 5.000 abitanti, invitati da Poste Italiane all’incontro dell’AD Matteo Del Fante con i “Sindaci d’Italia” del 26 novembre scorso.

mercoledì, 17 aprile 2019, 08:47

Potere al Popolo Lucca interviene dopo la presentazione della lista civica che sostiene la candidatura di Luca Menesini in cui risulta, tra i 24 candidati, anche Maria Lucia Blasi, sostenitrice di Matteo Salvini."Lunedì 15 aprile - commenta PalP -, è stata presentata ufficialmente la lista civica "Luca Menesini sindaco", che...

martedì, 16 aprile 2019, 21:56

Ancora una volta l'atleta lucchese Stefano Gori del gruppo sportivo U.I.C.I. Pisa, grazie ai successi ottenuti nell'anno 2018, ha ricevuto per la 15^ volta il Premio Pegaso, che nei giorni scorsi si è svolto a Firenze presso il Teatro della Compagnia di Firenze, davanti a tanti sportivi e atleti di...

martedì, 16 aprile 2019, 21:28

La Camera Penale di Lucca "Leonardo Lapasin Zorzit", nell'estendere un sentito ringraziamento alla Consiliatura uscente, esprime le proprie congratulazioni al neo presidente Lelia Parenti ed a tutti i colleghi eletti nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ed augura loro buon lavoro, con la consapevolezza che sapranno dare il meglio...

martedì, 16 aprile 2019, 15:43

Domani (mercoledì) alle ore 21 al museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra fotografica "Band e cultura giovanile a Lucca e Capannori negli anni '60-'70" curata da Paolo Lucchesi. In occasione del taglio del nastro si terrà anche una conferenza alla quale, oltre al curatore, parteciperanno Vittorio Barsotti, presidente...

martedì, 16 aprile 2019, 15:22

Giovedì 18 aprile alle ore 21 nella Sala Pardi del Polo culturale Artemisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari', è in programma lo spettacolo di musica e poesia 'Il mio Pascoli'a cura di Giuseppe Dovichi.

martedì, 16 aprile 2019, 14:09

Ad aprile, mese denso di appuntamenti religiosi, non si celebrano solo la Pasqua cristiana (21 aprile) e la Pasqua ebraica (Pesach, 19-27 aprile) ma anche il Ridván, principale festività della fede Bahá'í, una delle confessioni abramitiche monoteiste, insieme a Cristianesimo, Islam ed Ebraismo, che rappresenta la realtà religiosa geograficamente più...

martedì, 16 aprile 2019, 12:47

"Con estrema soddisfazione personale - commenta l'avvocato massimiliano Baldini - ho appreso che questa mattina il rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ha eletto la Collega Avv. Lelia Parenti quale Presidente del nostro Ordine Forense"."Lelia Parenti - spiega -, viareggina, stimata professionista e figlia del compianto Avvocato Gianfrancesco Parenti,...

martedì, 16 aprile 2019, 08:44

Nel periodo pre-pasquale, come altre associazioni animaliste in tutta Italia, a Lucca un messaggio di sensibilizzazione a non mangiare gli agnelli è venuta anche dell'associazione culturale Gaetano Salvemini. Sabato 13 aprile, per l'intera giornata con un punto di informazione e di riflessione in via Beccaria, i volontari dell'associazione hanno dato...