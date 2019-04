Una serata swing al Caffè delle Mura

mercoledì, 17 aprile 2019, 11:02

Ancora una serata di swing al Caffè delle mura con Marcella Niccolini e gli amici del Club Lucca Jazz. Venerdì 19 aprile alle 21:45, infatti, la vocalist si esibirà nell'ambito del ciclo "Musica al caffè" assieme a Rossano Giusfredi (piano), Giuseppe Nannini (fiati), Piero De Marco (vibrafono e fiati), Daniele Micheli (contrabbasso elettrico), Lorenzo Fuzica (percussioni) e Vittorio Barsotti (batteria). Il gruppo è composto dagli appassionati componenti del Circolo Lucca Jazz che ogni settimana si ritrovano per ascoltare e suonare standard indimenticabili, con incursioni musicali italiane sempreverdi che riportano allo swing.



Marcella Niccolini ha cominciato a cantare a metà degli anni '70 in un gruppo di musica popolare per poi farsi travolgere dal jazz. Negli anni '90 ha consolidato la collaborazione con Riccardo Arrighini, che allora era un giovane di grande talento. Nei primi anni del 2000, trasferitasi per lavoro a Modena, ha incontrato tanti bravi musicisti come Glauco Zuppiroli, contrabbassista di Vinicio Capossela, Felice Del Gaudio, Lucio Bruni, Umberto Rossi e Luigi Tessarollo.