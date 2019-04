Ultimi giorni per potersi iscrivere alle selezioni prova idoneità gratuite per il Festival Canoro Nazionale "Baby Voice"

sabato, 6 aprile 2019, 16:46

Venerdì 13 aprile si terranno le Audizioni per il Concorso Nazionale di canto dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni , promosso da: La Nove Eventi S.r.l., P.IVA/C.F. 03436670404, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 56/A (sito internet: www.noveeventi.com) Festival Canoro "BABY VOICE"

L'organizzazione comunica che le iscrizioni per le selezione/ prove idoneità del Concorso "BABY VOICE", Festival canoro nazionale, rivolto a giovanissimi cantanti in età compresa tra i 3 compiuti ai 14 anni , i quali possono partecipare sia in qualità di singoli interpreti, sia in qualità di gruppo canoro (ad esempio duo, band etc.), rimarranno aperte fino a giovedì 11 aprile

I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: Baby dai 3 ai 9 anni e Junior dai 10 ai 14 anni.

Le selezioni /prove di idoneità si terranno il 13 aprile presso la Vocallab , situata presso Divertilandia Vai Montramito n. 289 Montramito Lucca.

Referenti territoriali Antonella Pera e Simone Rossi

Info ed iscrizioni al 334 3308960 – Mail antonpera7@gmail.com.