Una giornata di studi per la presentazione del N. XXIV (2018) di «Africana» rivista di studi exstraeuropei

sabato, 6 aprile 2019, 21:23

La Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini 12) organizza lunedì 8 aprile alle ore 16:30 nel Salone di Lettura, una giornata di studi per la presentazione del N. XXIV (2018) di «Africana» rivista di studi exstraeuropei. Essa ha la redazione in Lucca, ed è periodico di Classe A per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e fra le sedici italiane consultate dall'«Index Islamicus» dell'Università di Cambridge.

I relatori saranno: Giovanni Armillotta (direttore di «Africana») che introdurrà la giornata di studi, seguiranno: Nadua Antonelli (Università degli Studi 'Federico II' di Napoli): "Le Tigri Asiatiche per la ricerca scientifica"; Alessandro Bedini (Fondazione Campus di Lucca): "Mediterraneo: continente liquido"; Cinzia Buccianti (Università degli Studi di Siena): "Francesco Redi e Alessandro Pini: Egitto e Siria nel sec. XVII"; Marco Giaconi Alonzi (Istituto Alti Studi Strategici e Politici di Milano): "La crisi di Algeria e il modello delle primavere arabe"; Filippo Verre (Master in Studi e Relazioni Internazionali, Oxford): "Il processo di State Building curdo in Medio Oriente: Il Kurdistan iracheno".