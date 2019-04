Una lezione "Cybersecurity e giochi di ruolo attaccanti-difensori" per i ragazzi delle scuole superiori

Altre notizie brevi

venerdì, 5 aprile 2019, 16:55

Il gruppo Renwakai sta organizzando, in stretta collaborazione con l'ACSI, settore Arti Marziali, un interessante stage di Aikido, condotto dal Maestro Vittorio Locandro: cintura nera di alto livello (Vº Dan Aikikai di Tokyo), insegna a Torino e pratica Aikido dal 1990.

venerdì, 5 aprile 2019, 16:53

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme, e non solo uno per uno".

venerdì, 5 aprile 2019, 15:47

Sabato 6 aprile alle ore 21.15 proseguirà con il settimo appuntamento il V Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte...

venerdì, 5 aprile 2019, 12:39

Termina domani, sabato 6 aprile, il periodo indicato come a a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi. Sarà quindi possibile effettuare abbruciamenti di residui vegetali, ma osservando precise prescrizioni e adottando tutte le cautele necessarie a evitare l'innesco di incendi,

venerdì, 5 aprile 2019, 11:13

Torna l'appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati "Nati per Leggere". Sabato 6 aprile, dalle 10 alle 11, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie.

venerdì, 5 aprile 2019, 09:02

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato avvertito ieri sera, alle 23.09, a Capannori. Il sisma ha avuto una profondità di 8 chilometri ed epicentro a Paganico. Non risultano danni a cose o a persone.

giovedì, 4 aprile 2019, 19:59

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli".Martedì 9 aprile alle 21,15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca si terrà un incontro dal titolo "Introduzione all'assaggio dell'olio extra-vergine di oliva" con relatore il Dottor Alberto Tessa,...

giovedì, 4 aprile 2019, 16:54

«I Consorzi di Bonifica rappresentano un'importante istituzione per gli interventi sul territorio, in particolar modo quelli relativi alla sicurezza idraulica, l'irrigazione, opere urbanistiche e tutela del patrimonio ambientale e agricolo, proprio per questo è importante una forte partecipazione dei cittadini alle elezioni consortili che si svolgeranno oggi e domani» a...

giovedì, 4 aprile 2019, 16:10

"Amiche e amici è ormai noto che da un po’ di tempo mi sono avvicinato al partito della lega ,con cui ho iniziato un discorso di collaborazione in vista della scadenza elettorale tra cui quella delle comunali di Capannori .Ho deciso di impegnarmi in questa competizione perché ritengo opportuno darmi...

giovedì, 4 aprile 2019, 15:16

Nuovo appuntamento con la musica di Animando nel calendario de Il Settecento musicale a Lucca. Domani (5 aprile) alle 21, nella sala Tobino di Palazzo Ducale,un concerto tutto dedicato all'arte del quartetto. Tornano a esibirsi sulla scena lucchese gli Archos Quartet, vincitori nel 2017 del premio Adolfo Betti per la...