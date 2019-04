Visite guidate al Museo della Follia

lunedì, 1 aprile 2019, 17:24

La misteriosa natura della follia, parafrasando le parole di Mario Tobino, è il tema principale del Museo che a fine febbraio ha aperto nel palazzo dell'Ex Cavallerizza in Piazzale Verdi. 200 opere tra quadri, sculture, video e foto che hanno attraversato l'Italia da Mantova a Matera, passando per Napoli e Venezia ed ora finalmente nella nostra città dove è stato pensato un nuovo e suggestivo allestimento per approfondire la storia del manicomio di Maggiano con documenti e filmati inediti.

Un labirinto nel quale smarrirsi perché fortemente toccante e perché costruito per colpire su diversi livelli la nostra sensibilità. Le visite guidate, organizzate dall'Associazione Lucca Info & Guide per ogni venerdì alle 18, a partire dal 5 aprile e con alcune date speciali in vista delle vacanze pasquali, danno la possibilità di godere a pieno di questa mostra.

Saranno illustrati artisti più conosciuti come Bacon, Ligabue, Lega, ma anche figure misteriose come la petite italienne Juana Romani e i locali Fidia Palla, Viani e Pierucci per ricavarne alla fine una riflessione completa: il rapporto tra creatività e pazzia, la malattia mentale, come materia di studio e come condizione umana.

Le visite guidate avranno luogo al raggiungimento minimo di partecipanti ed è necessaria la prenotazione chiamando 345 0224 989/340 7806967 o scrivendo una mail a luccainfoguide@gmail.com

Calendario visite:

5-12-19-26 aprile

Appuntamento ore 18 davanti all'ingresso del Museo della Follia, ex Cavallerizza (piazzale Verdi).

Costo 15€ comprensivo di guida + biglietto mostra + auricolare

Date straordinarie:

Sabato 20 aprile ore 10

Lunedì 22 aprile ore 16

Martedì 23 aprile ore 18