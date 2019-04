Workshop letterario e trekking urbano al Via Francigena Entry Point

martedì, 30 aprile 2019, 12:04

Doppio appuntamento al Via Francigena Entry Point per sabato 4 maggio. Eventi a ingresso libero su prenotazione:

ore 11.00 nell'ambito del premio letterario “Intanto parto... racconti e parole in camino”, dedicato ai racconti di viaggio lungo la Via Francigena e i Cammini, presso il Francigena Entry Point avrà luogo l'incontro seminario “Raccontare la Via Francigena” per la cittadinanza e le scuole superiori sui temi della narrazione e valorizzazione del territorio attraverso la scrittura. Saranno presenti l'editore Luca Betti e la scrittrice Marina Berti (terza classificata dell'edizione 2019 del premio letterario).

L'evento è gratuito. Le scuole e i partecipanti possono prenotarsi via mail o telefono, presso: Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia, via Bacchettoni 8, Lucca – tel. 0583.496554 - 342 1466451 -info@viafrancigenaentrypoint.eu;

ore 14.00 trekking urbano lungo la via Francigena accompagnato da una guida esperta, dal punto di incontro presso Francigena Entry Point il gruppo si sposterà alla Terrazza Petroni (parco fluviale), dalla quale, attraversata la città di Lucca si raggiungerà il museo Via Francigena Entry Point (ex Casa del Boia). Al termine vi sarà una breve visita guidata del museo e incontro con uno degli autori vincitori del premio letterario, saranno presenti l'editore Luca Betti e la scrittrice Marina Berti (terza classificata dell'edizione 2019 del premio letterario “Intanto parto... racconti e parole in camino”).

L'evento è gratuito.I partecipanti al trekking possono prenotarsi via mail o telefono, presso: Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia, via Bacchettoni 8, Lucca – tel. 0583.496554 - 342 1466451 -info@viafrancigenaentrypoint.eu o al numero apposto sulla locandina