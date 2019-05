A San Vito due incontri per progettare nuovi servizi per le famiglie con figli piccoli

martedì, 14 maggio 2019, 13:52

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nella gestione di figli piccoli arriva dal Comune di Lucca. Mercoledì 15 e 22 maggio alla Scuola Chelini di San Vito dalle 16.45 alle 19.30 si terranno due incontri aperti a tutti i genitori interessati che vivono nel Comune di Lucca nel corso dei quali verranno ascoltati per progettare insieme nuovi servizi.



L'incontro è organizzato dal Comune di Lucca in collaborazione con So&Co e Communitas nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà", promosso dal Comune stesso insieme ad altre amministrazioni ed enti del terzo settore della Piana di Lucca per dare nuove possibilità educative a bambini e famiglie dei territori coinvolti.



L'attività proposta nasce dalla considerazione che molto spesso la presenza di bimbi piccoli nella famiglia rende molto faticoso riuscire a conciliare la cura dei figli con il lavoro e la gestione quotidiana della casa. Alcuni genitori incontrano difficoltà soprattutto quando non hanno una rete familiare di supporto (ad esempio i nonni) e quando gli orari di lavoro non coincidono con quelli delle scuole o asili.

Per consentire una migliore organizzazione degli incontri, si consiglia a chi è interessato di iscriversi, lasciando il nominativo e un recapito telefonico alla scuola o al nido di San Vito. Se richiesto, i genitori che vorranno partecipare potranno usufruire di un servizio di cura dei bambini durante questi incontri.