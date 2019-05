Al via la seconda edizione di "Una marcia in più"

giovedì, 23 maggio 2019, 12:00

Sabato 25 maggio si terrà la seconda edizione di "Una marcia in più", all'interno della quale si svolgerà la "Passeggiata senza barriere", con i partecipanti che attraverseranno il centro storico sopra delle carrozzine messe a disposizione dalla Ortopedia Michelotti.



La partenza è alle ore 10 da piazza San Martino. Aprirà il percorso la Compagnia dei Balestrieri. Partecipano gli studenti e gli insegnanti del Polo tecnologico-professionale Fermi-Giorgi. Durante il tragitto alcuni negozi metteranno fuori le pedane fornite dal Rotary Club per consentire l'accesso alle carrozzine. Il termine del percorso è previsto per le 11 in piazza San Martino.