Alessandro Paci presente al cinema Astra

giovedì, 2 maggio 2019, 09:54

Venerdì 3 maggio alle ore 20.30 al cinema Astra il cast della nuova commedia di Alessandro Paci e Massimo Ceccherini incontrerà il pubblico per scambiare due battute e raccontare la genesi del film che ha preso spunto dalle barzellette dei comici toscani. Saranno presenti Alessandro Paci, Benedetta Rossi e Cagliostro, per un appuntamento che vede ancora una volta la nostra città tappa preferita per i tour regionali dei cast delle pellicole legate alla Toscana e non solo. Lo special event si inserisce nelle attività di Movie-ment, il nuovo movimento che vede il cinema in Italia impegnato con tutta la filiera per il lancio dell'estate cinematografica al pari di quanto accade negli altri Paesi europei. Da maggio ad agosto le sale cittadine ospiteranno infatti le prime visioni dei grandi blockbuster come Aladdin, Pets 2, Toy story 4, Spiderman, Fast e furious - Hobbs e Shaw, Il re leone, solo per citarne alcuni.

Appuntamento quindi al cinema Astra con la comicità Toscana di Alessandro Paci e particolare promozione: presentando il biglietto di Avengers, biglietto di ingresso a soli €5,00.