Alla libreria Ubik l'ultimo libro di Michele Cecchini "Il cielo per ultimo"

Altre notizie brevi

sabato, 11 maggio 2019, 13:03

Codice giallo per temporali forti con validità dalle ore 20 di oggi, sabato, fino alle 8 di domani mattina, domenica, per l'area centro-meridionale della regione, in particolare Arcipelago e grossetano. Un altro codice giallo per vento su gran parte della Toscana per quasi tutta la giornata di domani, domenica.

sabato, 11 maggio 2019, 11:36

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene rivolgendosi ai gruppi consiliari di centro-destra."Di consiglio straordinario in consiglio straordinario - commenta -, questa sembra essere la nuova linea di condotta dei gruppi consiliari del centro-destra; una sorta di neogrillismo alla lucchese.

sabato, 11 maggio 2019, 09:06

Nemmeno un mese dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, inviata al Consiglio di Stato che ne aveva fatto richiesta, la Regione Toscana ha emesso la sua “sentenza” a favore dei francesi di RATP. Ad intervenire è Mobit: “Il contenuto quanto meno interlocutorio della pronuncia della Corte di Giustizia...

venerdì, 10 maggio 2019, 16:41

Stamani il primo volto ad apparire sui tabelloni elettorali per le elezioni Europee, davanti alla stazione di Lucca è stato quello della candidata socialista Carlotta Caponi, nella lista + Europa e Italia in Comune.

venerdì, 10 maggio 2019, 16:39

Sabato alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

venerdì, 10 maggio 2019, 13:30

Sono 58 miliardi di euro gli investimenti previsti nel nuovo Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane.

venerdì, 10 maggio 2019, 13:16

«Circa i conti della sanità toscana su una cosa il Pd regionale ha ragione: sono in equilibrio. Peccato lo siano sulla lama di un rasoio affilato nei decenni da Rossi a suon di millantazioni e minimizzazioni sui passivi di bilancio da noi sempre segnalati con puntualità, e che ora scende...

venerdì, 10 maggio 2019, 12:41

Sistema Ambiente spa ricorda a tutti gli utenti del comune di Lucca che il 16/05/2019 scade il pagamento della seconda rata della tariffa corrispettiva 2019.

venerdì, 10 maggio 2019, 12:16

Domenica 12 maggio torna il tradizionale appuntamento dell'edizione primaverile della fiera di San Concordio, l'appuntamento dedicato al commercio del quartiere promosso dalla Confesercenti Toscana Nord e dall’Anva. Alla fiera è prevista la presenza di 85 banchi ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il...

venerdì, 10 maggio 2019, 12:13

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita sull’informazione che si occupa della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite le prime tre...