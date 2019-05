Amico Museo: venerdì 31 maggio l'iniziativa al Francigena Entry Point

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:51

Venerdì 31 maggio alle ore 18, alla sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, sarà presentata da Bruno Micheletti, consigliere dell’associazione e direttore dell’Istituto Storico Lucchese sezione di Bagni di Lucca, la “Collezione Bartoli”, una raccolta di mille cartoline provenienti dai vari paesi del mondo, le quali hanno tutte un denominatore comune...

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:22

Sono stati proclamati due scioperi generali per l’intera giornata lavorativa per venerdì 31 maggio da parte delle organizzazioni sindacali che si occupano di Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Pulizie, CupTel, Servizi Integrati/Multiservizi e altro e per lunedì 3 giugno da parte delle cooperative sociali.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:55

Da sabato primo giugno, come già annunciato più volte, entra in vigore in Toscana il Codice Celiachia, che consentirà ai pazienti con morbo celiaco o dermatite erpetiforme di prendere i prodotti alimentari specifici semplicemente esibendo un codice abbinato alla tessera sanitaria.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:34

«Ebbene: nella Toscana sul cui equilibrio contabile della sanità Enrico Rossi si è fatto fior di campagne elettorali, si è scongiurato per un pelo il commissariamento. E ora i cittadini si ritrovano sul capo 8.820.000 euro di debito di default da qui al 2037.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:09

Si è svolto ieri mercoledì nella sede Cisl a S.Anna il consiglio direttivo di Lucca per eleggere all'interno della Slp Cisl gruppo Poste di Toscana Nord il nuovo coordinatore provinciale. Passaggio di consegne ufficializzato tra Marco Tortelli che lascia per raggiunti limite di mandati (ne ha svolti ben tre) e...

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:56

Via libera del consiglio regionale alla mozione del capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti sull'utilizzo consapevole degli strumenti digitali tra i ragazzi delle scuole, anche ai fini del contrasto a bullismo e cyber bullismo in ambiente scolastico con limitazione dei tempi e degli spazi di utilizzo di smartphone e tablet...

mercoledì, 29 maggio 2019, 10:19

Successo per il secondo evento de "I fossi dell'arte" in via del Fosso. Grande partecipazione per Lucida Mansi, con l'arrivo in carrozza di Emanuela Gennai, attrice e conduttrice. Benedetta Cinquini nella parte del diavolo, Roberto Lencioni per le poesie, Maria Maddalena Vertuccio con la sfilata di sete dipinte, con le...

mercoledì, 29 maggio 2019, 09:20

Domani, giovedì 30 maggio alle ore 16, nei locali dell’Informagiovani all'interno del Centro Culturale Agorà si terrà un incontro gratuito informativo sui progetti di Servizio Civile Regionale nel Comune di Lucca, Procura di Lucca e Tribunale di Lucca.

mercoledì, 29 maggio 2019, 09:01

Venerdì 31 maggio ultimo appuntamento per Amico Museo 2019 presso il museo multimediale della Via Francigena (ex casa del boia), in via dei Bacchettoni 8 (LU).

martedì, 28 maggio 2019, 20:26

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it/ Famedio) il lavoro di ricerca fatto da Il Baluardo gruppo vocale lucchese sui personaggi inseriti nel famedio (collocato all'interno della Cappella Benemerentibus del Cimitero urbano di Lucca) a perenne ricordo della cittadinanza.