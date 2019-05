Appuntamento in Giardino

Un invito nazionale alla scoperta del giardino nella sua importanza storica, artistica, botanica e paesaggistica, presentato alla stampa dal Direttore Generale del MiBAC. Sabato 1 – Domenica 2 Giugno. AVPL-Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, in coordinamento nazionale con APGI- Associazione Parchi e Giardini d'Italia, di cui AVPL è parte, in coincidenza con la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW – European Sustainable Development Week in programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019) focalizza l'attenzione sui Giardini Lucchesi per sensibilizzare i visitatori sulle piante, veri sensori dell’ambiente! Un’opportunità per far conoscere i giardini e informare il pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, che sono parte integrante del patrimonio paesaggistico e ambientale italiano.



Nel giardino di uno dei più prestigiosi palazzi del centro storico di Lucca un appuntamento per parlare di piante, per 'ascoltare' il loro racconto, nel Giardino di Palazzo Pfanner Sabato 1 alle ore 11,00 uno dei massimi studiosi di botanica quale è riconosciuto il Professor Paolo Emilio Tomei ed una delle più appassionate ed esperte creatrici di giardini, giornalista, fondatrice di Gardenia e di Orticola, di cui è vice Presidente, Francesca Marzotto Caotorta, terranno una conversazione aperta anche a interventi del pubblico dedicata alle piante dal titolo 'Gli alberi raccontano", e non sai cosa!'. La conversazione sarà preceduta dalla storia del Giardino del Palazzo Pfanner raccontata da Dario Pfanner e dal saluto introduttivo al fine settimana dedicato ai Giardini dal Presidente AVPL e Consigliere Nazionale APGI Donna Vittoria Colonna. Domenica 2 al Parco di Villa reale, una visita straordinaria dal titolo Un tuffo indietro nel tempo - Back to the '20s. È suggerito continuare il percorso di visita ai Giardini Lucchesi che hanno aderito a questa giornata: Villa Oliva a San Pancrazio e Villa Torrigiani di Camigliano, nominato 'Il Parco più bello d'Italia 2018'.



