Arcidiocesi: riepilogo servizi attivi per il 12 maggio

sabato, 4 maggio 2019, 12:54

Per il 12 maggio saranno attivi una serie di servizi utili per accogliere pellegrini, fedeli e tutta la comunità che vorrà partecipare a questa importante giornata che vede l’inizio del ministero episcopale a Lucca del vescovo Paolo Giulietti.

La sosta – Per chi arriva da nord e da est le aree di parcheggio consigliate sono: parcheggio Don Baroni, Palazzetto dello Sport, area di sosta del cimitero urbano, parcheggio Palatucci (quest’ultimo a pagamento); per chi viene da sud e da ovest: stalli nei pressi dello Stadio, ex ospedale Campo di Marte, area ex Macelli, area intorno alla stazione ferroviaria (a pagamento) e parcheggio Carducci (a pagamento).

Per le parrocchie che verranno in autobus, l’area di sosta dedicata è quella del parcheggio Don Baroni. È necessario comunicare la presenza alla Segreteria dell’Arcivescovo per avere il pass che garantisce l’accesso gratuito all’area verde della città (segreteriaarcivescovo@diocesilucca.it) entro il 10 maggio.

Servizio navette per persone diversamente abili – Il punto di partenza è all’ex ospedale Campo di Marte, arrivo in piazza San Martino e ritorno. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi al servizio attraverso la Misericordia di Lucca (0583.494902) o la Misericordia di Capannori (0583.936771) entro il 10 maggio.

In Cattedrale – Saranno organizzati posti riservati per i presbiteri concelebranti, il coro, per le autorità provinciali e i sindaci dell’Arcidiocesi, per le autorità e le rappresentanze provenienti da Perugia, per i giovani della Pastorale Giovanile e per le persone diversamente abili. Oltre a questo, l’accesso alla Cattedrale è libero. Sul posto vi saranno persone incaricate per i vari servizi ai quali si prega di prestare attenzione e di chiedere eventuali indicazioni.

In piazza San Martino – Sarà allestito un maxischermo, lato Fondazione Banca del Monte, attraverso il quale poter seguire la celebrazione.

Dopo la celebrazione – Nei pratini di piazzale Arrigoni si terrà la merenda condivisa a cura dell’associazione Biribaola, aperto a tutti.

Assistenza sanitaria – Lungo il percorso, durante la celebrazione e al momento della merenda, il servizio di assistenza sanitaria sarà a cura delle Misericordie.

Servizi igienici – Saranno predisposti nelle aree adiacenti la Cattedrale.