Barbara Pavarotti e il suo docufilm “Italia addio, non tornerò”

mercoledì, 15 maggio 2019, 00:05

La Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana in occasione di Amico Museo 2019, organizza: nell’ambito del programma “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione” presso il proprio Museo, giovedi 16 maggio alle ore 16,00 la proiezione del docufilm “Italia addio, non tornerò” alla presenza della curatrice Barbara Pavarotti; nell’ambito dell’iniziativa “La notte dei Musei” sabato 18 maggio dalle ore 21,00 alle ore 23,00

sempre nel proprio Museo, la proiezione in loop del docufilm “Italia addio, non tornerò”