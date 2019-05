Calendario Vivi Lucca: prorogata fino al 28 maggio la possibilità di presentare la propria proposta culturale

venerdì, 17 maggio 2019, 14:28

Prorogata fino al 28 maggio la possibilità di adesione al calendario Vivi Lucca, strumento voluto dall'amministrazione comunale per rendere più agevole la programmazione e la pianificazione degli appuntamenti culturali del territorio. L'avviso riguarda in particolare gli eventi che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno, in corrispondenza del Settembre Lucchese e del Natale 2019.

Possono presentare la loro proposta le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici o privati, le società cooperative, società organizzatrici di eventi e di volontariato, le associazioni sportive e le imprese del settore culturale e ricreativo.

Le proposte saranno poi valutate da un'apposita commissione presieduta dal dirigente del settore cultura. Agli eventi selezionati il Comune darà il proprio supporto in diversi modi: dal patrocinio non oneroso al contributo economico fino al 70% delle spese, dal riconoscimento di benefici economici indiretti (ad esempio la concessione di sale a titolo gratuito) fino alla compartecipazione o alla convenzione.