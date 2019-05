Campo estivo 2019: la natura in cammino

venerdì, 3 maggio 2019, 09:45

Officina Natura di nuovo pronta per i campi estivi 2019. Organizzerà due differenti campi estivi: uno per bambini dai 8 ai 11 anni e uno per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Le prenotazioni saranno accettate entro il 31 maggio.



"Per i bambini più piccoli - spiega - le date saranno dal 27 al 30 giugno. Partiremo la mattina del 27 dalla stazione di Lucca e giungeremo alla stazione di Minucciano - Pieve - Casola. Da qui proseguiremo a piedi su comodo sentiero fino a giungere al borgo di Equi Terme, Alloggeremo nella pensione La Posta per le restanti 3 notti, scoprendo ogni giorno un nuovo aspetto del territorio intorno ad Equi. La domenica del 30 giugno consueto pranzo di fine campo.Minimo 10 bambini - massimo 18.



Per i ragazzi più grandi le date saranno dal 4 al 7 luglio e sarà un campo itinerante. Partiremo la mattina dalla stazione di Lucca e giungeremo alla stazione di Minucciano - Pieve - Casola. Da qui proseguiremo a piedi su comodo sentiero fino a raggiungere Equi Terme (MS), dove dormiremo. Il giorno seguente altra tappa in cammino per raggiungere Vinca e il rifugio Capanne Garnerone (MS), dove dormiremo. Il giorno seguente ancora in cammino fino al Rifugio Donegani (LU) in Val Serenaia, dove dormiremo e dove si svolgerà il pranzo di fine campo.Minimo 10 ragazzi - massimo 16".



Per maggiori info e programma dettagliato contattate Federica al 338.7901829 o scrivete a officinanatura@gmail.com