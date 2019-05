Capannori: domenica Magdi Cristiano Allam ad Artè

Altre notizie brevi

venerdì, 3 maggio 2019, 19:09

Quota cento apre il ventaglio delle opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e a brevissima scadenza, come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica.

venerdì, 3 maggio 2019, 18:02

Sabato alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

venerdì, 3 maggio 2019, 17:34

Graziano Di Giuseppe, ricercatore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Protistologia (SIP) onlus terrà un seminario dal titolo “I microrganismi come bioindicatori dell’ambiente”. Le crescenti attività antropiche stanno influenzando la sostenibilità del sistema ambiente ed è perciò indispensabile conoscere...

venerdì, 3 maggio 2019, 17:30

Domenica nei locali della Biblioteca Comunale Decentrata "M.Tobino" di Camigliano verrà organizzato un laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni , a cura della Associazione "Amici del Libro" con orario dalle 16 alle 18.

venerdì, 3 maggio 2019, 15:47

Programma ricco di eventi domenica 5 maggio a Lucca per la “Giornata internazionale dell’Ostetrica”.

venerdì, 3 maggio 2019, 15:15

La capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla richiesta di contributi del Comune di Porcari per la scuola primaria Orsi: «i contributi ai quali si fa riferimento sono quelli che la Regione riserva ad interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica...

venerdì, 3 maggio 2019, 14:14

Europarlamentare uscente, 33 anni. Attiva e competente nel Parlamento Europeo, si è occupata soprattutto di immigrazione, di lotta all'evasione ed elusione fiscale delle multinazionali e di lotta alla corruzione e alle mafie a livello europeo. E' stata relatrice per la riforma del trattato di Dublino, passata con i due terzi...

venerdì, 3 maggio 2019, 10:11

Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica insieme per promuovere l’economia 4.0. Venerdì 10 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico si terrà il seminario gratuito "Economia 4.0 e digital transformation”.

venerdì, 3 maggio 2019, 09:45

Officina Natura di nuovo pronta per i campi estivi 2019. Organizzerà due differenti campi estivi: uno per bambini dai 8 ai 11 anni e uno per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Le prenotazioni saranno accettate entro il 31 maggio."Per i bambini più piccoli - spiega - le date saranno...

venerdì, 3 maggio 2019, 09:07

La Comunità di Sant'Egidio è lieta di comunicare che il signor Angelo Pellini è risultato quarto tra i moltissimi partecipanti alla undicesima edizione del Premio letterario internazionale "Cattolica Pegasus". Lui ha partecipato alla sezione di narrativa inedita con il racconto "Chissà come avrà fatto Dante".