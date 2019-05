Capannori, FdI risponde a Picchi, Fanucchi e Pacini: "La coerenza non è di casa".

Altre notizie brevi

giovedì, 9 maggio 2019, 13:03

La presentazione del libro 'Storia nella storia' di Giovanni Mosca Larson in programma questa sera (giovedì) alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari', è stata rinviata in data da destinarsi a causa di una improvvisa indisponibilità dell'autore.

giovedì, 9 maggio 2019, 12:06

Il maggio porcarese è nel segno del teatro amatoriale. Fino a sabato 24 all’auditorium Da Massa Carrara si tiene infatti “Quelli di Porcari”, rassegna dedicata alle compagnie del paese, che parte con la compagnia Aldo Toschi che porta in scena “Carte mischiate”, saggio del laboratorio teatrale su monologhi per la...

giovedì, 9 maggio 2019, 12:04

Si terrà quest'anno a Prato l'assemblea degli industriali aderenti a Confindustria Toscana Nord, ospitata lo scorso anno a Pistoia e nel 2017 a Lucca.

giovedì, 9 maggio 2019, 11:36

In vista delle elezioni amministrative ed europee del prossimo 26 maggio l'ufficio anagrafe del Comune a partire dalla prossima settimana effettuerà alcune aperture straordinarie per la consegna dei duplicati delle tessere elettorali. Le aperture straordinarie sono in programma lunedì 13 maggio, mercoledì 15 maggio, venerdì 17 maggio, lunedì 20 maggio...

giovedì, 9 maggio 2019, 10:20

Il PSI provinciale di Lucca ha schierato a supporto del sindaco Luca Menesini la coordinatrice di Lucca e Piana. "Abbiamo lavorato con gruppi di cittadini in questi anni, vogliamo dare una concretezza alle parole. Capannori vuole essere una città con servizi ed infrastrutture, in parte realizzate ed altre da sviluppare...

giovedì, 9 maggio 2019, 09:50

Domani sera, venerdì 10 maggio, alle 21,15, a cura della Associazione "Amici del Libro", presso la Biblioteca Comunale Decentrata "Mario Tobino" di Camigliano, l'ingegner Sebastiano Micheli della associazione "Ponte" terrà una conferenza, sostenuta da una ampia documentazione, su come la Repubblica Italiana fu tradita. Tutti i cittadini sono invitati.

giovedì, 9 maggio 2019, 08:51

Acque SpA comunica che per poter effettuare la riparazione di una condotta sulla rete di distribuzione nel comune di Altopascio, lunedì 13 maggio, dalle ore 10 alle ore 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Firenze (nel tratto compreso tra le vie Gavinana e 7 Fratelli Cervi).

mercoledì, 8 maggio 2019, 16:51

Venerdì a la Vela Massimo Rebecchi, a Lucca, si inaugura “A day in the life”, esposizione personale del fotografo lucchese Andrea Rossi, curata dalla galleria BessArte di Lucca. In esposizione, una serie di fotografie frutto del lavoro degli ultimi mesi, dedicate all’incrocio, talvolta obbligato, talvolta cercato, tra la persona e...

mercoledì, 8 maggio 2019, 16:17

"La Regione non teme alcun esposto perché tutti gli interventi di pulizia e messa in sicurezza di fiumi e corsi d'acqua minori vengono fatti a regola d'arte, anche dal punto di vista della tutela dell'habitat riproduttivo dell'avifauna".

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:25

Domani (giovedì 9 maggio) alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal Comune si terrà la presentazione del libro 'Storia nella storia' di Giovanni Mosca Larson.