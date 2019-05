Capezzoli (Idv): "No alla concessione dello spazio pubblico "Foro Boario" a Casapound"

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 maggio 2019, 17:44

50&Più Università comunica che venerdì 3 maggio il professor Gino Fornaciari, direttore della divisione di paleopatologia e del Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Pisa, presenta la sua conferenza "San Davino svelato". Il pellegrino armeno, autore di numerosi miracoli e morto a Lucca nel 1050 e sepolto nella Chiesa di...

martedì, 30 aprile 2019, 23:27

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione di Sinistra con Capannori sulla festa del primo maggio."Le feste servono a com-memorare, a ricordare insieme, ma anche e soprattutto a riflettere - è scritto in una nota -. Alla luce di ciò che è immodificabile (in quanto passato) prende però forma più nitidamente l'urgenza...

martedì, 30 aprile 2019, 21:19

Sarà presentata domani la lista elettorale di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Salvadore Bartolomei. L'appuntamento è per domani, mercoledì 1 maggio, alle ore 19:30 presso il Bar Gemignani di Capannori (Via Lombarda Lammari n.177).

martedì, 30 aprile 2019, 17:54

Dal 2000 ad oggi le donne uccise in Italia sono state 3100 di queste 3 su 4 hanno perso la vita per mano di un parente, un marito o fidanzato. Un vero bollettino di guerra.

martedì, 30 aprile 2019, 14:20

Venerdì 3 maggio, a partire dalle 18, a ingresso libero, al Comitato elettorale di Luca Menesini (via Pesciatina, 119 a Lunata) sarà presentato il libro 'Le cure primarie e i servizi territoriali', scritto daGavino Maciocco (edito da Carocci).

martedì, 30 aprile 2019, 14:09

Domani, mercoledì 1 maggio, alle 11.30 in piazza Martiri sul lavoro a Capannori (davanti al forno Benvenuti), il candidato a sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei, e i candidati delle liste della coalizione (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Svolta Comune) depositeranno una corona d'alloro in ricordo e in memoria delle...

martedì, 30 aprile 2019, 12:37

La CGIL della provincia di Lucca esprime le proprie valutazioni, in merito alla richiesta avanzata da CasaPound di Lucca di uno spazio pubblico per festeggiare il proprio decennale. "L'Italia - spiega - è risorta dalle macerie della seconda guerra mondiale, triste eredità del ventennio fascista, sui valori fondanti della libertà,...

martedì, 30 aprile 2019, 12:05

"Come al solito - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la pesante scure delle famigerate liste d'attesa in sanità finisce per colpire inevitabilmente i cittadini e se a subirne le conseguenze sono gli anziani, ciò è ancora più insopportabile." "La storia dell'ultraottantenne lucchese - prosegue...

martedì, 30 aprile 2019, 12:04

Doppio appuntamento al Via Francigena Entry Point per sabato 4 maggio. Eventi a ingresso libero su prenotazione:

martedì, 30 aprile 2019, 11:34

Si ricorda che per prenotare il proprio intervento al consiglio comunale aperto sul tema “2030: Lucca capitale, o città ai confini dell'impero?”, in programma lunedì 6 maggio alle 17.00 a Palazzo Santini, è necessario inviare una richiesta all'indirizzo e-mail: ufficiopresidenzaconsiglio@comune.lucca.itentro le 12 del 3 maggio.