Capezzoli (Idv): "Ricordare Falcone è un dovere e va fatto tutti i giorni"

Altre notizie brevi

giovedì, 23 maggio 2019, 15:14

"La salvaguardia del territorio e le problematiche green legate alla lotta contro l'inquinamento e per la difesa del clima della Terra sono la battaglia dell'umanità di questo secolo, come ci hanno recentemente ricordato i giovanissimi con la loro manifestazione".

giovedì, 23 maggio 2019, 14:35

"Lucca non è un paese per vecchi. E mi dispiace perché prima o poi tutti noi, se saremo fortunati, raggiungeremo il 65esimo compleanno varcando così la soglia di quella che la demografia individua come fascia della popolazione anziana. Lucca non è attrezzata.

giovedì, 23 maggio 2019, 13:21

A pochi giorni dal voto, il gruppo di impegno civico Lucca@Europa lancia un proprio appello. “Le elezioni europee del prossimo 26 maggio interpellano ciascuno di noi. La posta in gioco è alta: rilanciare l’Unione Europea dandole un senso nuovo in coerenza con i trattati, i valori e i principi fondativi...

giovedì, 23 maggio 2019, 13:03

Sabato 25 maggio continuano gli eventiin occasione dell’iniziativa Amico Museo 2019, che ha come tema filo conduttore "Musei come hub culturali – il futuro della tradizione”. I Musei nazionali di Lucca, del Polo Museale della Toscana, propongono visite guidate comprese nel biglietto di ingresso, a cura del personale dei musei,...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:13

Sono due le opportunità offerte da Formetica per giovani inattivi, disoccupati o inoccupati che vogliano inserirsi nel mondo del lavoro.

giovedì, 23 maggio 2019, 12:00

Sabato 25 maggio si terrà la seconda edizione di "Una marcia in più", all'interno della quale si svolgerà la "Passeggiata senza barriere", con i partecipanti che attraverseranno il centro storico sopra delle carrozzine messe a disposizione dalla Ortopedia Michelotti.

giovedì, 23 maggio 2019, 11:20

Non poteva che essere una grande festa in piazza Aldo Moro l'evento che segna la chiusura della campagna elettorale di Luca Menesini, caratterizzata dalla più ampia condivisione e dal confronto nelle singole frazioni del comune di Capannori.

giovedì, 23 maggio 2019, 11:19

Venerdì 24 maggio alle ore 18.30 a Lucca presso la Libreria Ubik (via Fillungo, 137) si presenta in anteprima, dopo il debutto al Salone del Libro di Torino, il romanzo “Panamericana” di Franco Amato edito da Giovane Holden Edizioni.

giovedì, 23 maggio 2019, 11:16

Domani, venerdì 24 maggio, a partire dalle 20, la Lista Civica Amiamo Montecarlo festeggia la chiusura della Campagna Elettorale in Piazza D'Armi. In programma un'apericena con musica dal vivo oltre all'incontro di Simona Alfani e dei dodici candidati consiglieri della lista Amiamo Montecarlo con i cittadini di Montecarlo.

giovedì, 23 maggio 2019, 08:56

Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, promotore e co-organizzatore degli eventi nazionali Family Day Roma 2015 e 2016 e del Congresso Mondiale delle Famiglie -Verona 2019, in occasione delle Elezioni europee e amministrative del 26 maggio ha sottoposto ai politici la firma di un “manifesto valoriale” che impegni il candidato...