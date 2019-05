Centro di Cultura dell'Università Cattolica di Lucca, variazione sede corsi gratuiti sul giornalismo

giovedì, 30 maggio 2019, 15:31

Si comunica che i tre corsi gratuiti sul giornalismo organizzati dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica di Lucca si terranno presso la Casa delle Associazioni in via San Nicolao 81 a Lucca, anziché all'auditorium San Micheletto come invece indicato in precedenza. Gli incontri sono rivolti alla cittadinanza, in particolare ai giornalisti e agli insegnanti.

I corsi saranno tenuti nei sabati 1, 8 e 22 giugno dalle ore 9 alle ore 13. Faranno da docenti Giovanni Santambrogio, Daniela Tonolini ed Ermanno Paccagnini, con il coordinamento di Gemma Giannini. I giornalisti interessati ai crediti formativi devono iscriversi attraverso la piattaforma Sigef nella sezione "Corsi enti terzi". Per maggiori informazioni 349 0964580 (Gemma Giannini), e-mail cdc.lucca@unicatt.it.