Concorsi e corsi Cisl

venerdì, 3 maggio 2019, 19:09

Quota cento apre il ventaglio delle opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e a brevissima scadenza, come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica.

"Tra Lucca, Borgo a Mozzano e Massarosa, presto scatteranno concorsi pubblici per selezionare vigili urbani - fa sapere Petrucci -. Si stima che tra questi tre comuni saranno circa 20 le persone che potranno essere assunte, in più si rinnoveranno le graduatorie da cui gli enti potranno continuare ad attingere". Punto essenziale: come titolo di studio sarà sufficiente il diploma. "Ogni Comune introdurrà i criteri selettivi specifici ma il diploma di scuola superiore è uno dei requisiti sufficienti, in più potrebbe aggiungersi la patente per motociclo".

Prepararsi per tempo è fondamentale. Per questo Cisl Fp lancia il corso di preparazione al concorso per agenti di polizia locale, sia per i tre comuni dove l'apertura del bando è imminente, sia negli altri della provincia e province limitrofe. Il corso si terrà nella sede Cisl di Lucca, viale Puccini 1780, S.Anna e sarà tenuto dal docente della Scuola Interregionale Comandante Andrea Colonnata. Obiettivo è percorrere secondo uno sviluppo logico consequenziale il tracciato di preparazione con dispense, schemi, normative e simulazioni di prova d'esame. Il corso inizierà il 13 maggio e include 11 sedute da 3 ore ciascuna, dalle 20 alle 23, per un totale di 33 ore.