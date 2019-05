Concorso operatore socio sanitario, pubblicata la graduatoria: quasi 3 mila idonei

lunedì, 13 maggio 2019, 16:04

Quasi 3 mila idonei al concorso per OSS, Operatore socio sanitario nelle Aziende sanitarie toscane. Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale), che gestisce tutti i concorsi per la sanità toscana, ha approvato e pubblicato venerdì la graduatoria finale del concorso a tempo indeterminato per Operatore Socio Sanitario.

Con questa graduatoria, formata da 2.974 idonei selezionati tra gli oltre 6.000 partecipanti iniziali, tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana avranno la possibilità per i prossimi tre anni di assumere una figura sanitaria divenuta negli anni sempre più importante e richiesta: assieme agli infermieri, quella di OSS è una delle categorie più richieste.

Quella degli OSS è la prima graduatoria del nuovo ciclo di "grandi concorsi " per la sanità toscana, che proseguirà con l'uscita ad inizio giugno dei bandi per infermieri, assistenti amministrativi e collaboratori amministrativi, per i quali si prevede qualche decina di migliaia di partecipanti.

Tutto questo, ovviamente, all'interno del continuo rinnovamento delle graduatorie a disposizione della sanità toscana, per garantire il quale Estar ha programmato, per il 2019, 250 nuovi concorsi e selezioni: in questo panorama, particolare rilevanza avranno le selezioni che Regione Toscana sta attivando in questi giorni per le esigenze della rete dell'Emergenza e Urgenza.