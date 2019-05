Debutta lo streaming delle sedute del consiglio comunale di Porcari

lunedì, 13 maggio 2019, 10:38

Mercoledì 15 maggio alle 18 nella sala Consiliare del Comune si terrà il primo consiglio comunale, durante il quale sarà possibile seguire la prima seduta trasmessa in diretta streaming su internet.

Grazie alla ditta Telnet di Carraia, che già si è occupata dell’installazione degli stessi impianti anche per altri Comuni, è stato installato un impianto audio visivo di ultima generazione. E’ stato inoltre completamente rinnovato anche l’impianto audio dell’intera sala, con la sostituzione dei microfoni e un sistema di registrazione audio all’avanguardia (obbligatorio per i consigli comunali), con componenti certificati e di ultima generazione.

Le sedute dei consigli saranno visibili attraverso il sito dell’emittente internet “DiLucca”, la quale trasmette già anche i Consigli Comunali di Lucca, Capannori e di altri Comuni limitrofi. Basta andare nella homepage del sito www.ditv.it , in basso a destra si trova “lo slot” dedicato ai consigli comunali, fra i quali appunto anche quello del Comune di Porcari.

Le sessioni saranno memorizzate sempre all'interno della stessa pagina internet, in maniera tale che potranno essere sempre disponibili alla visione in qualsiasi momento.

Questo è il link per l'accesso diretto alla pagina http://www.ditv.it/component/content/article/27-pagine-web-varie/7259-diretta-porcari-cons-com ). Il suddetto link sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito del Comune.

"E’ questo un altro passo verso la completa digitalizzazione e modernizzazione della struttura - afferma il consigliere Simone Giannini - riteniamo questa innovazione tecnologica come un ulteriore passo in avanti per “mettere in contatto” il cittadino con l’ente e facilitarne la completa fruibilità. Altri servizi digitali saranno a breve attivati e messi a disposizione dei cittadini. Uno di questi è l'attivazione completa del servizio “PagoPA” che consentirà il pagamento di tributi, multe ed alcuni servizi anagrafici che potranno essere espletati via internet comodamente da casa".