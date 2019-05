Domenica torna la Fiera di San Concordio

venerdì, 10 maggio 2019, 12:16

Domenica 12 maggio torna il tradizionale appuntamento dell'edizione primaverile della fiera di San Concordio, l'appuntamento dedicato al commercio del quartiere promosso dalla Confesercenti Toscana Nord e dall’Anva. Alla fiera è prevista la presenza di 85 banchi ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il viale San Concordio e via Guidiccioni a partire dalle 9 fino alle 19. La fiera di San Concordio prevede una presenza di banchi qualificati di moltissime merceologie: non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche tessuti e tendaggi, ferramenta, casalinghi, cesteria, articoli per la casa, giocattoli, alimentari, ortofrutta, rosticceria, fiori e piante, miele, dolci e altre merceologie. "Ormai la fiera di San Concordio è un appuntamento fisso – dichiara il presidente Anva Leonetto Pierotti –. Si tratta di una manifestazione molto attesa sia dagli ambulanti che dal quartiere. Con la fiera si cerca di offrire una opportunità di lavoro agli ambulanti, ma anche di valorizzare uno dei quartieri commerciali della città al cui interno operano oltre 50 attività commerciali e di servizio che in questa giornata di festa possono godere di una importante opportunità di promozione. Insomma un centro commerciale all’aria aperta come piace a noi”.